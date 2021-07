Een Griekse klimaatactiegroep heeft een beloning van 18.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de arrestatie van "alle betrokkenen" bij de dood van de zeer zeldzame zeehond Kostis. Het dier, tevens mascotte van het Griekse eiland Alonissos, werd dit weekend dood aangetroffen voor de kust van het eiland, schrijft The Guardian.

Kostis behoorde tot de Mediterrane Monniksrobfamilie, waarvan er nog enkele honderden in het wild leven. Het driejarige dier was van dichtbij met een harpoen door zijn kop geschoten. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat hij per ongeluk is beschoten.

De vondst leidde tot grote woede onder de lokale bevolking, schrijft de Britse krant. Kostis was geliefd onder de bevolking omdat hij niet mensenschuw was en met enige regelmaat op boten klom. Ook poseerde hij graag voor foto's en speelde hij met zwemmers, citeert The Guardian de klimaatactiegroep.

"We hopen dat deze beloning dat kleine beetje extra brengt om de personen te vinden die verantwoordelijk zijn voor deze daad", aldus de klimaatactiegroep in een verklaring. "En als dat niet gebeurt, hopen we dat het in de toekomst dergelijke daders kan afschrikken."

Het Griekse Openbaar Ministerie heeft dinsdag bekendgemaakt dat een officieel onderzoek wordt ingesteld naar de dood van de zeehond. De kustwacht neemt inmiddels verklaringen af van getuigen, schrijft The Guardian.

Kostis was genoemd naar een visser die hem in 2018 op een Grieks strand had aangetroffen, nadat het land door een orkaan was getroffen.