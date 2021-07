Maandag stortte een dijk in Reeuwijk in, waardoor weilanden onder water kwamen te staan. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk, maar een lokale boer wist het zeker: de Amerikaanse rode rivierkreeft was de boosdoener. "Erg onwaarschijnlijk", zegt het hoogheemraadschap van Rijnland. Dát het dier veel kapotmaakt is echter zeker, zegt onderzoeker Ivo Roessink aan Wageningen University & Research (WUR) tegen NU.nl.

Roessink acht het niet onmogelijk dat de kreeft heeft bijgedragen aan de dijkdoorbraak in Reeuwijk, vlak bij Gouda. "Maar ik denk dat er meer dingen aan de hand zijn", zegt hij. "Zo'n kreeft graaft een holletje dat ongeveer een meter de kant ingaat, maar robuuste systemen zoals een dijk, daar zit niet zomaar een gat in."

Amerikaanse rode rivierkreeften zorgen al jaren voor een grote plaag in Nederland. De dieren beschadigingen niet alleen waterkanten en dijken, maar brengen ook schade toe aan ons ecosysteem.

De kreeft is rond 1985 in Nederland geïntroduceerd. Mogelijk sprong het dier van ons bord of ontsnapte het uit aquariums.

Aanvankelijk viel het dier niet op. Pas toen de soort exponentieel begon te groeien, begonnen de problemen. "Tien jaar geleden zeiden onderzoekers: dit gaat niet goed. Waterschappen waren het daarover eens, maar het duurt lang voordat zoiets op de politieke agenda komt", legt Roessink uit.

Je kunt de rivierkreeft zomaar op het fietspad tegenkomen. Je kunt de rivierkreeft zomaar op het fietspad tegenkomen. Foto: Getty Images

De tanks van het onderwaterleven

De rivierkreeft zorgt vooral in het westen van Nederland voor problemen, en dan met name in de gebieden rond Gouda, Reeuwijk, Woerden en Den Haag. In welke aantallen de kreeft voorkomt, is niet bekend. Het tellen is lastig en tijdrovend en bovendien pas net begonnen, aldus Roessink.

Ondertussen brengen de kreeften grote schade toe aan ecosystemen in meren en sloten. "Ik noem ze ook wel de tanks van het onderwaterleven. Ze kunnen van alles eten: planten, viseitjes, modder en zelfs elkaar. Als het hele ecosysteem naar de knoppen gaat, houd je de rivierkreeft als laatste over", vertelt hij.

Daarbij zorgen de knip-, loop-, en graafactiviteiten van de kreeft ervoor dat slib omhoog geslingerd wordt, waardoor water troebel wordt en bepaalde planten niet meer goed kunnen groeien.

Reigers zijn niet vies van een hapje kreeft. Reigers zijn niet vies van een hapje kreeft. Foto: Getty Images

Weinig last van natuurlijke vijanden

De Amerikaanse rode rivierkreeft heeft lange tijd geen natuurlijke vijanden gekend in Nederland. De laatste jaren komt daar wat verandering in en staat het schaaldier op het menu van onder andere meeuwen, futen, meerkoeten en grote vissen als palingen.

De rode Amerikaan verdringt ook de Europese rivierkreeft, die hier van nature wel thuishoort. Dat heeft volgens Roessink te maken met het paringsgedrag van de rode kreeften. "Ze paren aan het einde van de zomer. In de winter dragen vrouwtjes eitjes onder hun staart en in het vroege voorjaar, een paar maanden eerder dan bij andere kreeftsoorten, komen de jonkies al los."

Bovendien kunnen de kreeften in hun eerste levensjaar al voor nageslacht zorgen, terwijl Europese rivierkreeften pas na drie tot vier jaar geslachtsrijp zijn.

Naar hoe het dier bestreden moet worden is al veel onderzoek gedaan, maar er is nog altijd geen goede manier gevonden. De mogelijkheid bestaat dat in de loop der tijd een natuurlijk evenwicht zal ontstaan, al is de vraag of dit wenselijk is. Een andere oplossing: de barbecue. "Met een sausje zijn ze best lekker", aldus Roessink.