Voor het eerst is meer dan de helft van de dieren tijdens het Offerfeest bedwelmd geslacht, laat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) weten op basis van voorlopige cijfers na vragen van NU.nl. Dat is voor het derde jaar op rij een toename van het percentage. Het totale aantal geslachte dieren daalde fors van bijna 47.000 in 2020 naar ongeveer 37.000 dit jaar.

In Nederland moet een dier voor de slacht bewusteloos zijn. In vaktermen heet dat bedwelmd.

Voor slachten volgens de joodse of islamitische rituelen geldt een uitzondering op de regel. Daarbij mag het dier onder voorwaarden zonder bedwelming worden geslacht.

Moslims over de hele wereld vieren ieder jaar het Offerfeest (Eid al Adha). Tijdens dit islamitische feest wordt per gezin een dier ritueel geslacht.

Vorig jaar werd 49 procent van de dieren tijdens het Offerfeest bedwelmd geslacht. In 2019 was dat aandeel nog 23 procent.

NVWA controleerde dit jaar extra op illegale slacht Offerfeest

Het onbedwelmd slachten van dieren is in Nederland alleen toegestaan in erkende slachthuizen en onder toezicht van de NVWA. Dit jaar mochten 47 slachthuizen dieren slachten tijdens het Offerfeest.

De NVWA en politie controleerden dit jaar extra op illegale slacht rondom het feest. "We kregen rond het Offerfeest meer signalen van illegaliteit", licht een woordvoerder toe.

De controledienst en de wetshandhavers vonden dat acht meldingen over illegale slacht verder onderzoek rechtvaardigden. Op basis van eigen informatie heeft de NVWA op eigen houtje enkele tientallen meldingen over mogelijke illegale activiteiten rond slachten tijdens het Offerfeest onderzocht.

Twee gevallen van illegale slacht, regels rond dierenwelzijn nageleefd

In slechts twee gevallen was er daadwerkelijk sprake van illegale slacht. Beide gevallen waren in Gelderland en op basis van een van de acht meldingen. De NVWA is in gesprek met NU.nl tevreden over de onderzoeksresultaten.

"Het is goed nieuws dat we weinig gevallen van illegale slacht hebben aangetroffen", aldus een woordvoerder. "De mensen weten inmiddels dat slachten buiten een erkend slachthuis niet mag." Volgens de NVWA zijn tijdens het Offerfeest de regels rond dierenwelzijn goed nageleefd.

Beide gevallen van illegale slacht in buiten slachthuizen

Op 20 juli rolden inspecteurs van de controledienst, politie en opsporingsambtenaren van de Omgevingsdienst Rivierenland een illegale slachterij op in een boerderij in de provincie Gelderland. 5 van de 23 betreffende schapen waren toen al geslacht.

Een dag later troffen de NVWA en politie achter een woonhuis zes illegaal geslachte schapen en twee levende schapen aan. Deze dieren hadden geen oormerken, waardoor niet duidelijk is waar ze vandaan kwamen. De levende dieren zijn daarom overgedragen aan Comité Dierennoodhulp. Tegen één verdachte is proces-verbaal opgemaakt.

'Toestemming voor slachten tijdens Offerfeest staat los van geloof'

Het Offerfeest is naast het Suikerfeest een van de belangrijkste feesten voor moslims. Het wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim (Abraham), die bereid was zijn zoon te offeren voor Allah.

"De toestemming die wordt gegeven voor slachten tijdens het Offerfeest staat los van het geloof waarvoor geslacht wordt", laat een woordvoerder aan NU.nl weten. "Daar oordeelt de NVWA niet over en dat is ook geen wettelijke taak van de NVWA. Dierenwelzijn is voor ons een prioriteit."