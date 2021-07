Een in Nieuw-Zeeland gestrande babyorka is na bijna twee weken overleden. De twee tot zes maanden oude orka werd door mensen verzorgd terwijl er naarstig werd gezocht naar zijn familie, die hij in een storm was kwijtgeraakt.

Er was in het land veel aandacht voor het jong. Toa - wat 'dapper' betekent in het Maori - strandde op 11 juli nabij Wellington. Sindsdien zorgden experts en vrijwilligers voor hem.

Er werd geprobeerd zijn familie terug te vinden, in de hoop hem weer vrij te kunnen laten. Bij de zoektocht werden een vliegtuig en boten ingezet. Nieuw-Zeelanders werden opgeroepen uit te kijken naar groepen orka's.

De babyorka zou niet in staat zijn geweest om alleen te overleven. Verzorgers moesten hem elke vier uur voeden. Daarnaast zijn orka's sociale dieren die in groepen leven, zogeheten pods.

De gezondheid van Toa verslechterde donderdag in een hoog tempo, laat dierenhulporganisatie Whale Rescue op Facebook weten. Dierenartsen probeerden Toa te redden, maar hulp mocht niet meer baten. Er zijn nog geen details bekend over zijn doodsoorzaak.

Een orka kan in gevangenschap zo'n 25 jaar worden, maar Nieuw-Zeeland beschikt niet over de faciliteiten die nodig zijn om een babyorka de rest van zijn leven te verzorgen. Experts hadden daarom geopperd het jong te laten inslapen, als zijn pod niet snel werd gevonden.