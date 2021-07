De vlinder gedijt op het moment goed in Nederland. Volgens de Vlinderstichting is er zelfs sprake van een "ware vlinderexplosie", schrijven ze donderdag in Nature Today. Dat het insect op dit moment zo veel wordt gezien, is het gevolg van het regenachtige voorjaar en het warme en zonnige weer van de afgelopen dagen.

Het grote aantal vlinders is onder meer terug te zien in de jaarlijkse vlindertelling. Hoewel vrijwilligers in de eerste twee weken van juli maar weinig vlinders telden, steeg het aantal waargenomen vlinders in het weekend van 17 en 18 juli fors. Ook in het 'meetnet vlinders', het onderzoek waarbij wekelijks vlinders worden geteld op vaste plekken, is een explosieve stijging te zien.

Vooral tuinvlinders, zoals het klein koolwitje, de gehakkelde aurelia, het boomblauwtje en de atalanta, worden veel gezien. De atalanta werd gemiddeld wel zes keer per telling over 1.000 meter gezien, terwijl dat in de voorbij jaren nog één keer was. Ook het klein koolwitje werd veel vaker waargenomen dan gebruikelijk: gemiddeld 7,5 keer per telling over 1.000 meter, terwijl dat in de voorbije jaren vier keer was.

Volgens de Vlinderstichting gedijt het insect zo goed vanwege het vochtige voorjaar en het zonnige, warme weer op dit moment. Omdat het in het voorjaar zo veel regende, groeiden de planten waarvan rupsen eten erg goed. Daardoor konden veel rupsen goed groeien en vlinder worden, aldus de stichting.

Of de weersomstandigheden ook een positief effect hebben op andere, bedreigde soorten, moet nog blijken. Zo vliegen de heivlinder en kommavlinder pas in de loop van augustus uit.