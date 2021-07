Afgelopen voorjaar zijn er meer grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee gezien dan in het voorgaande jaar, meldt Nature Today woensdag. In totaal werden 6.788 grijze zeehonden gespot, 20 procent meer dan een jaar eerder. Het is het tweede jaar op rij waarin een dergelijke stijging is waargenomen.

Ook het aantal pups op zandplaten in het Waddengebied steeg. In Nederland werden 1.026 pups geteld, 10 procent meer dan een jaar eerder. "De komende jaren wordt met aandacht gekeken of deze groei zich verder doorzet", aldus Sophie Brasseur namens Wageningen Marine Research.

In de gehele internationale Waddenzee, die ook deels tot de wateren van Duitsland en Denemarken behoort, werden ook meer grijze zeehonden geteld: 9.069 dit jaar, tegenover 7.649 vorig jaar. Dat komt neer op een stijging van zo'n 16 procent.

In de afgelopen vijf jaar bedroeg de groei van de populatie van deze dieren gemiddeld 13 procent per jaar. Dat heeft mogelijk te maken met het warmere weer. Ook zwemmen er vaker zeehonden hiernaartoe vanuit Engeland.

Veruit de meeste grijze zeehonden zitten in het gebied tussen Vlieland en Terschelling. De grijze zeehond is het grootste roofdier dat in de zuidelijke Noordzee leeft.

Onderzoekers hebben de zeehonden zoals elk jaar geteld tijdens de ruiperiode van begin april. Dan liggen de meeste zeehonden op het droge, waardoor zij goed zichtbaar zijn. Er wordt vanuit een vliegtuig geteld.