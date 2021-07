Nieuw-Zeeland is al dagenlang in de ban van de zoektocht naar de familie van een babyorka, die door een storm werd gescheiden van zijn troep.

Babyorka Tao, wat 'krijger' betekent in het Maori, werd ruim een week geleden gevonden toen hij na een storm vastzat tussen de rotsen voor de kust van Plimmerton. Sindsdien wordt hij opgevangen in een speciaal voor hem gemaakt bassin in de kustplaats, nabij de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington.

Hoewel de twee tot zes maanden oude orka voorlopig verzorgd kan worden door een team van deskundigen en vrijwilligers, moet hij volgens wetenschappers zo snel mogelijk terug naar zijn troep, omdat hij de melk van zijn moeder nodig heeft.

De zoektocht naar Tao's troep is een race tegen de klok, omdat hij niet lang kan overleven in zijn huidige leefomgeving. Volgens wetenschappers moet de jonge orka, indien zijn familie niet gevonden wordt, ingeslapen laten worden. Nieuw-Zeeland heeft namelijk niet de beschikking over de grotere, dure faciliteiten om hem zijn hele leven te blijven verzorgen.

Inmiddels heeft heel Nieuw-Zeeland gehoord van het probleem en doen honderden mensen mee aan de zoektocht. De verzorgers vragen om alle waarnemingen van orkatroepen in de buurt te melden, in de hoop de familie van Tao op tijd terug te vinden.