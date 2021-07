Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), politie en opsporingsambtenaren van de Omgevingsdienst Rivierenland hebben dinsdag een illegale slachterij opgerold in een boerderij in de provincie Gelderland. Zes verdachten zijn verhoord en er wordt proces-verbaal opgemaakt. Onder hen is de eigenaar van de boerderij en de schapen, meldt de NVWA aan NU.nl.

Moslims over de hele wereld vieren ieder jaar het Offerfeest (Eid al Adha). Tijdens dit islamitische feest wordt per gezin een dier ritueel geslacht.

Het Offerfeest is naast het Suikerfeest een van de belangrijkste feesten voor moslims. Het wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim (Abraham), die bereid was zijn zoon te offeren voor Allah.

De NVWA kwam de illegale slachterij in Gelderland op het spoor dankzij een anonieme melding. Samen met de politie en de Omgevingsdienst Rivierenland zijn de verdachten dinsdagochtend op heterdaad betrapt.

De opsporingsdiensten troffen in de boerderij achttien schapen aan die voor het Offerfeest zouden worden geslacht. Vijf schapen waren al geslacht.

Onbedwelmd slachten alleen in erkende slachthuizen

Het onbedwelmd slachten van dieren is in Nederland alleen toegestaan in erkende slachthuizen en onder toezicht van de NVWA. Dit jaar mogen 47 slachthuizen dieren slachten tijdens het Offerfeest. De NVWA en politie controleren dit jaar extra op illegale slacht rondom het feest.

Vorig jaar werd volgens de NVWA 49 procent van de dieren tijdens het Offerfeest bedwelmd geslacht. Het jaar ervoor was dit 23 procent.

NVWA spreekt van een grote vangst

De NVWA wil geen uitspraken doen over het aantal gevallen van illegale slacht dat ze dit jaar onderzoekt en heeft aangetroffen. "Dit is, zo aan het begin van het Offerfeest, een grote vangst", aldus een woordvoerder. "Al helemaal omdat dit gebeurde op een boerderij, die niet bedoeld is als plek om dieren te slachten."

De vijf overleden schapen zullen worden geruimd. De NVWA heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat het welzijn van de achttien schapen die het incident hebben overleefd in gevaar is geweest. Mocht daadwerkelijk blijken dat ze bij de eigenaar een goed leven hadden, dan krijgt deze de dieren weer terug. Dat gebeurt ook als de eigenaar wordt veroordeeld voor het illegaal slachten van de vijf overleden schapen.

De maximale boete voor het onbedwelmd slachten van dieren buiten het slachthuis is 87.000 euro, aldus de NVWA. Ook kan een overtreder een gevangenisstraf van maximaal zes jaar krijgen.