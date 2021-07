De piek in de overlastperiode van de eikenprocessierups lijkt vooralsnog minder heftig te zijn dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Kenniscentrum Eikenprocessierups op basis van een eerste inventarisatie door gemeenten en vrijwilligers, waar Nature Today vrijdag over schrijft.

Landelijk gezien werd in ongeveer 17 procent van de niet-bespoten bomen de overlastgevende rups aangetroffen, terwijl het vorig jaar 30 procent van de niet-bespoten bomen betrof. Ook zijn er opvallend veel kleine nesten waargenomen, aldus de onderzoekers.

Hoewel de zogenoemde plaagdruk bijna gehalveerd is ten opzichte van vorig jaar, varieert dit percentage veel tussen de gemeenten, benadrukken de onderzoekers. Zo werd in Overijssel in maar liefst 60 procent van de onbehandelde bomen de rups aangetroffen, terwijl dit in Noord-Holland in 11 procent van de bomen het geval was. Dat verschil kan te maken hebben met de geringe hoeveelheid beoordeelde bomen in Overijssel.

In de bijna 95.000 bomen die wel preventief bespoten waren, werd in 8 procent minimaal één nest aangetroffen. Vorig jaar ging het om 13 procent.

De helft van de gemeenten schat zelf ook in dat de plaagdruk lager ligt dan vorig jaar, een kwart zegt dat het vergelijkbaar is. Opvallend is dat 17 procent van de gemeenten aangeeft juist veel meer overlast te ervaren. "Dit beeld is dus duidelijk genuanceerder dan de halvering van de plaagdruk", aldus de onderzoekers.

Daarnaast hebben de vrijwilligers en gemeenten ook gemeld hoe groot de aangetroffen nesten van de rupsen waren. Een uitgebreide analyse daarvan volgt nog, maar het viel de onderzoekers al wel op dat er opvallend veel kleine nesten (met een grootte van een tennisbal of kleiner) werden waargenomen.

'Uitzonderlijke' weersomstandigheden oorzaak afgenomen plaagdruk

Een zeer waarschijnlijke verklaring voor de afgenomen plaagdruk vinden de onderzoekers in de "uitzonderlijke" weersomstandigheden, schrijven ze. De ontwikkeling van de eikenprocessierups liep vertraging op door de zeer koude lente. Deze vertraging werd weer voor een deel ingelopen door de hoge temperaturen in juni.

De overlastperiode gaat daardoor dit jaar waarschijnlijk langer duren. Bij de inventarisatie troffen de vrijwilligers en medewerkers van de gemeente op diverse plaatsen eikenprocessierupsen aan die nog niet volledig ontwikkeld waren en die dus nog moeten uitkomen.