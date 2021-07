Voor het behoud van de grutto en andere weidevogels wordt dit jaar en volgend jaar 5 miljoen euro beschikbaar gesteld door demissionair minister Carola Schouten (LNV). Met dat geld kan direct worden begonnen aan het project, zegt initiatiefnemer van het Aanvalsplan Grutto en oud-minister Pieter Winsemius. Maar hij wijst erop dat veel meer geld nodig is.

"Het is mooi nieuws dat we nu van start kunnen gaan, maar er is nog een pak geld extra nodig om het volledige Aanvalsplan uit te voeren. Alleen dan kunnen we daadwerkelijk het verschil maken voor de weidevogels", aldus Winsemius.

Voor de langere termijn, de periode tussen 2023 en 2027, is Schouten van plan om samen met de provincies 67,5 miljoen euro beschikbaar te stellen, melden Vogelbescherming Nederland en de Friese Milieu Federatie (FMF) vrijdag.

Winsemius benadrukt het belang van een goede financiering van het gehele plan. "Dat is niet alleen belangrijk voor de grutto, maar ook voor de boeren. Het Aanvalsplan Grutto valt of staat met hun deelname."

Het plan is mede opgesteld door natuur- en landbouworganisaties en wetenschappers. Met de huidige aanpak zette de achteruitgang van weidevogels de afgelopen jaren door en dreigde onder meer de grutto te verdwijnen uit de Nederlandse weilanden.

In donderdag gepubliceerd onderzoek staat dat het aantal broedvogels tussen 1980 en 2010 is toegenomen. Veel soorten hebben het in Nederland zelfs beter gedaan dan in andere Europese landen. Vogels van het boerenland vormen een uitzondering. Hun aantal ging zowel in Nederland als elders in Europa sterk achteruit. Het onderzoek is verricht door de stichting Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden.