Het aantal actieve teken is in juni het grootst, blijkt uit een langlopend onderzoek waarover Nature Today donderdag schrijft. Van de teken die tijdens het zeven jaar durende onderzoek werden gevangen, was gemiddeld 15 procent besmet met de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt.

Tijdens het onderzoek in opdracht van Wageningen University vingen vrijwilligers tussen 2009 en 2016 iedere maand teken op dezelfde plek op twaalf locaties in Nederland. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het aantal actieve teken vanaf maart toeneemt en het grootst is in juni. In die maand worden ook de meeste tekenbeten gemeld op Tekenradar.nl.

Bij 14.000 van de in totaal 27.000 gevangen teken onderzocht het RIVM of ze besmet waren met de lymebacterie. Dat bleek bij gemiddeld 14,7 procent van de onderzochte diertjes het geval te zijn. Het aantal besmette teken was het kleinst in maart (gemiddeld 9.7 procent) en het grootst in augustus (gemiddeld 16,1 procent). In juni is het absolute aantal besmette teken echter het grootst, omdat in die maand de meeste teken actief zijn.

Het absolute aantal actieve teken dat gevonden werd door de vrijwilligers, is in zeven jaar tijd toegenomen. Daartegenover nam het percentage teken dat besmet bleek met de lymebacterie in die periode juist af: in de eerste twee jaar van het onderzoek lag het gemiddelde aantal besmette teken op 18 procent, de laatste twee jaar ging het om 12 procent.

De oorzaak van de daling is nog onbekend, schrijven de onderzoekers in Nature Today. "Er is verder onderzoek nodig om een duidelijke oorzaak hiervoor aan te kunnen wijzen, omdat de onderliggende wisselwerking tussen teken, lymebacteriën, wilde dieren en de leefomgeving erg complex is."

De ziekte van Lyme is een infectie die ontstaat door de borreliabacterie op teken en gevolgen kan hebben voor zenuwweefsel, gewrichten, huid en hart. Ieder jaar worden 1,5 miljoen Nederlanders gebeten door een teek, van wie ruim 27.000 hierdoor de ziekte van Lyme oplopen.