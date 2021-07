De dierentuin van de Duitse stad Duisburg, vlak bij de grens met Nederland, heeft na ruim 24 uur zijn vermiste rode panda terug. Het dier is gevonden in een boom in de buurt van zijn verblijf.

Zoo Duisburg zocht sinds donderdagochtend met onder meer verrekijkers en warmtebeeldcamera's naar de vermiste Jang. De verzorgers dachten dat hij ergens verstopt zou zitten in een van de boomtoppen in het park, maar konden hem niet direct vinden. Dat vermoeden bleek vrijdagmiddag te kloppen.

Met behulp van een brandweertrap kon Jang uit de boom worden gehaald waar hij zich had verscholen. De kleine panda is overgebracht naar de dierenartspraktijk op het terrein van Zoo Duisburg en keert na een rustperiode terug naar zijn verblijf. De plant die hij vermoedelijk gebruikte om te ontsnappen, is inmiddels gesnoeid.

Rode panda's komen in het wild alleen in de bergbossen van China voor. Net als reuzenpanda's eten ze voornamelijk bamboe. Van de bedreigde diersoort leven er nog maar zo'n paar duizend in het wild. Ze zijn zo'n 50 centimeter groot en 5 kilo zwaar.