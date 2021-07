De zeer zeldzame waddenviltbij is weer gespot op Texel. Aangezien de bij sinds 1991 niet meer in Nederland was gezien, stond de bij al een poos op de Rode Lijst van soorten die uit Nederland zijn verdwenen, melden EIS Kenniscentrum Insecten en Staatsbosbeheer vrijdag op de website Nature Today.

De waddenviltbij is in heel Europa zeldzaam. Het dier komt alleen voor in de berggebieden van Centraal-Europa en op enkele plekken langs de kust van de Noordzee en de Oostzee.

In Nederland werd de waddenviltbij vroeger op meer Waddeneilanden en bij Callantsoog gezien, maar nu is Texel de enige plek waar hij nog rondvliegt.

Volgens EIS is de Texelse bijenpopulatie van groot internationaal belang. Het is voor heel Europa belangrijk dat de soort niet verder achteruitgaat.

De provincie Noord-Holland wil het leefgebied van de bedreigde bijensoort op Texel nader laten onderzoeken, zodat het leefgebied optimaal beheerd kan worden.