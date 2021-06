De Goulds muis waarvan wetenschappers ruim 150 jaar lang dachten dat die was uitgestorven, blijkt nog in groten getale voor te komen op een klein eiland voor de kust van West-Australië. Dat melden wetenschappers dinsdag, schrijft The Guardian.

De Goulds muis bleek al die tijd gewoon te bestaan onder de naam van een ander knaagdier, de Shark Bay muis. Beide knaagdiersoorten bleken exact hetzelfde DNA te hebben.

Onderzoekers kwamen daarachter door DNA-monsters van uitgestorven inheemse knaagdieren te vergelijken met tientallen soorten die nog wel leefden.

De studie was aanvankelijk bedoeld om erachter te komen wat de invloed was van de aankomst van de Europeanen op de uitsterving van inheemse knaagdieren in Australië.

De onderzoekers van de studie zijn erg blij met de ontdekking. "De wederopstanding is goed nieuws als je ziet hoe disproportioneel veel inheemse knaagdieren zijn uitgestorven sinds de Europese kolonisatie in 1788", aldus bioloog Emily Roycroft, die haar bevindingen publiceerde in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS.

Introductie katten maakte einde aan populatie

Op het vasteland is de Goulds muis vooralsnog niet aangetroffen. Sinds 1840 nam de populatie sterk af nadat katten werden geïntroduceerd in Australië. De kleine muissoort kan zo'n 12 centimeter lang worden en heeft grote zwarte ogen.

Wetenschappers schatten dat voor de Europeanen aan land kwamen in Australië, ruim 41 procent van de knaagdieren een Goulds muis was. "Zijn verdwijning van het vasteland toont aan hoe snel een soort dat zo wijdverspreid was kon uitsterven en nu alleen nog kan overleven op een eiland", zegt Roycroft.

De Goulds muis is vernoemd naar de vrouw van de beroemde Britse vogelkenner John Gould, Elizabeth. Naar Gould, die veel samenwerkte met de bioloog Charles Darwin, zijn ook de Goulds varaan en de gouldamadine vernoemd.