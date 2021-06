Halsbandparkieten verschijnen op steeds meer plekken in Nederland. Vorig jaar is de knalgroene, luid krijsende vogel bijna 10.000 keer gezien. In 2015 ging het nog om zo'n 6.500 waarnemingen. Dat blijkt uit cijfers die dataplatform LocalFocus heeft gekregen van Waarneming.nl, een website waarop mensen gespotte dieren kunnen melden.

De halsbandparkiet komt van nature niet voor in Nederland. De vogels zijn losgelaten of ontsnapt uit kooien en hebben zich daarna gevestigd in parken en tuinen. Oorspronkelijk komen de vogels uit India en Centraal-Afrika.

De exemplaren die in Nederland rondfladderen zijn volgens de Vogelbescherming afstammelingen van ontsnapte of losgelaten kooivogels. Ze leven vooral in parken en tuinen in stedelijke gebieden. Met name in Amsterdam en Den Haag komen hele bolwerken van de parkiet voor, aldus de organisatie.

Sinds 2015 is de halsbandparkiet vooral in de Randstad gezien. Bijna de helft van de meldingen komt uit Zuid-Holland, ongeveer een derde uit Noord-Holland en circa 10 procent uit Utrecht. Maar ook in Noord-Brabant, Flevoland en Zeeland is het diertje aan een opmars bezig.

De meeste meldingen kwamen de afgelopen jaren uit Amsterdam, gevolgd door Utrecht, Leiden en Alphen aan den Rijn. Bekijk op onderstaande kaart waar de vogels nog meer zijn gezien.

Aantal meldingen van halsbandparkieten

Parkieten pikken nestruimte in

Omdat halsbandparkieten van nature niet in Nederland horen, worden ze invasieve exoten genoemd. De vogels zijn volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) schadelijk voor onze natuur. De parkieten jagen andere vogels weg en pikken hun nestruimte in, bijvoorbeeld die van uilen.

Halsbandparkieten profiteren in Nederland vooral van zogenaamde voedersilo's die mensen ophangen in hun tuin. De vogels zijn met name dol op ongebrande pinda's.

112 Van parel tot plaag: hoe de halsbandparkiet in Nederland kwam