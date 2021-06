De leeuwen blijven definitief in ARTIS. Twee filantropen hebben beloofd een nieuw verblijf voor de dieren te financieren, laat de Amsterdamse dierentuin maandag weten.

ARTIS-directeur Rembrandt Sutorius is blij met het gebaar van de gulle gevers, die anoniem willen blijven. "We zijn ontzettend blij te kunnen melden dat twee partijen het benodigde bedrag voor het nieuwe leeuwenverblijf aan ARTIS schenken."

"Het is heel bijzonder dat deze particulieren contact met ons hebben opgenomen met als doel de leeuwen voor ARTIS te behouden. Zonder hen was dit onmogelijk en was ARTIS een toekomst tegemoet gegaan zonder leeuwen." De Amsterdamse dierentuin zegt ook veel kleinere giften van particulieren te hebben ontvangen.

Een woordvoerder van de dierentuin zegt dat de geldschieters het nieuwe leeuwenverblijf en de zorg voor de komende vijf jaar voor de dieren financieren. Over de hoogte van de schenking doet ARTIS geen mededelingen. Eerder waren de kosten voor de bouw van een nieuw leeuwenverblijf op 4,5 miljoen euro geraamd.

ARTIS heeft nog steeds tekort

Ondanks de financiering van het leeuwenverblijf door de twee geldschieters, kijkt de dierentuin tegen een tekort van ongeveer 18 miljoen euro aan. De steuncampagne voor de dierentuin heeft ruim 1,3 miljoen euro opgeleverd.

Voor het wegwerken van de tekorten is echter nog steeds veel (overheids)steun nodig, meldt de dierentuin. "Het is ontzettend fijn dat ARTIS gebruik kan maken van de verschillende regelingen als de NOW, TVL en de specifieke dierentuinregeling. Toch is er meer overheidssteun nodig om het enorme tekort weg te werken. Hiervoor blijven we in gesprek met de gemeente Amsterdam en de Rijksoverheid."

Het noodlijdende ARTIS kondigde in januari aan noodgedwongen afscheid van zijn drie leeuwen te nemen. Als gevolg van de coronacrisis had de dierentuin geen geld om een nieuw leeuwenverblijf te bouwen en dus zouden de leeuw en twee leeuwinnen half februari naar een park in Zuid-Frankrijk verhuizen.

Het Franse park trok zich in februari echter terug. Daardoor werd het verblijf van de dieren in Amsterdam toch verlengd.