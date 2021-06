Een proef met een onderwatercamera bij de Weerdsluis in Utrecht was dit voorjaar een groot succes, constateert de gemeente maandag. Via de website visdeurbel.nl kregen mensen niet alleen een indruk van de wondere onderwaterwereld in de Utrechtse grachten, maar konden ze ook via een digitale visdeurbel de sluiswachter waarschuwen dat er vissen door de sluis wilden.

De proef begon eind maart en liep maandag af, omdat het vistrekseizoen nu voorbij is. De gemeente telde 440.000 unieke bezoekers. Die drukten in totaal 100.000 keer op de bel, waardoor wachtende vissen de sluis konden passeren.

Ook vanuit het buitenland was er veel belangstelling voor het onderwaterschouwspel in de Domstad. Zo keken bijvoorbeeld mensen uit Taiwan en Canada mee.

Veel vissen zwemmen ieder voorjaar stroomopwaarts om eitjes te leggen. Ze trekken dan vanaf de rivier Vecht naar de Kromme Rijn via de Oudegracht in Utrecht.

Omdat de sluisdeuren in het voorjaar niet vaak opengaan, moeten de vissen soms lang wachten. De gemeente heeft daarom dit voorjaar de digitale bel ingesteld. Virtuele bezoekers die via de onderwatercamera zien dat er vissen voor de sluisdeuren wachten, kunnen via deze dingdong de sluiswachter waarschuwen. Die zet dan vervolgens de sluizen open.

De gemeente laat weten dat de visdeurbel volgend jaar zeker terugkomt.