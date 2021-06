De politie heeft dinsdagmiddag drie caracals aangetroffen in een appartement in Almere. Naast de beschermde katachtigen werden nog eens drie servals, dertien huiskatten, vogels, slangen en andere reptielen aangetroffen.

Het houden van caracals is verboden in Nederland, en daarom heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de dieren in beslag genomen. De katachtigen zijn ondergebracht in een deskundige opvang. De eigenaar heeft een proces-verbaal gekregen voor het illegaal houden van de dieren.

De NVWA onderzoekt daarnaast hoe de eigenaar aan de servals is gekomen. Deze katachtigen zijn beschermd, maar mogen worden gehouden als de eigenaar ze op legale manier heeft verkregen.

De politie kwam de dieren op het spoor na een melding over het welzijn van de huiskatten van de man. De huiskatten zijn onderzocht en behandeld door een dierenarts. De eigenaar moet ook zijn vogels en slangen laten onderzoeken en de leefomstandigheden van al zijn dieren verbeteren.