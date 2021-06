Een ontsnapte kudde olifanten maakt in het zuidwesten van China het leven van talloze inwoners zuur. De dieren ontsnapten in april uit een reservaat en lopen sindsdien in noordelijke richting. Tijdens hun tocht eten ze gehele velden met gewassen kaal en stampen ze schuren plat, schrijft The Guardian woensdag.

Ook zouden de Aziatische olifanten een waterreservoir van dorpelingen hebben geleegd. De totale schade komt neer op ruim 1 miljoen dollar (zo'n 875.000 euro).

Lokale autoriteiten zien zichzelf genoodzaakt straten te blokkeren met bergen zand en vrachtwagens om te voorkomen dat de kudde richting woonwijken trekt. Tot dusver lijken de omleidingen succes te hebben; er zouden nog geen (dodelijke) slachtoffers zijn gevallen.

Het is niet duidelijk waarom de Aziatische olifanten zo ver van hun reservaat zijn gewandeld. Dinsdag zouden de olifanten de miljoenenstad Kunming op zo'n 20 kilometer zijn genaderd. De tocht van de grijze kolossen wordt in China online met veel belangstelling gevolgd.

De Aziatische olifant is een beschermde diersoort in China. In de provincie Yunnan werden reservaten opgericht om voor de dieren te kunnen zorgen. Sinds de jaren tachtig zou de populatie Aziatische olifanten zijn toegenomen van 193 naar ruim 300, aldus The Guardian.