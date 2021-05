In Tierpark Berlin, een dierentuin in het oosten van Berlijn, is geschokt gereageerd nadat een populaire, recent geboren ijsbeer het product van incest is gebleken.

De ijsbeer Hertha, vernoemd naar de lokale voetbalclub Hertha BSC, werd in december 2018 geboren. Het blijkt nu echter dat haar vader Volodya en moeder Tonya een volle broer en zus van elkaar zijn.

Bij de registratie van moeder Tonya is sprake geweest van een verwisseling met een andere vrouwelijke ijsbeer, die eveneens in 2009 in Moskou geboren was. De administratieve fout werd pas recent opgemerkt door een bioloog van de dierentuin van Moskou en vervolgens bevestigd door een genetisch onderzoek.

Andreas Knieriem, de directeur van de Berlijnse dierentuin, spreekt van een menselijke vergissing en geeft de Russische dierentuin niet de schuld van de verwisseling. "Deze ernstige fout is een betreurenswaardige terugslag voor het zorgvuldige werk dat wordt gedaan bij het Europese fokprogramma", aldus Knieriem.

De ontdekking betekent wel dat Tonya geen nageslacht meer mag krijgen. Zij en Hertha blijven voorlopig wel in Berlijn. Volodya, ook wel Wolodja genoemd, verhuisde in 2019 van Berlijn naar Ouwehands Dierenpark.

Volgens deskundigen heeft de incestueuze herkomst van de jonge ijsbeer geen gevolgen voor haar gezondheid. Of de 'incestijsbeer' zelf wel nageslacht mag krijgen, is nog niet bekend.