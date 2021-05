De politie in het Brabantse Uden heeft twee jongens van twaalf en veertien jaar oud opgepakt wegens een aantal dierenmishandelingen die in het afgelopen weekend plaatsvonden. Een moedereend werd overgoten met cassis en haar tien eieren werden kapotgegooid. Acht kuikens zijn overleden.

Het incident was gadegeslagen door twee meisjes, die de politie belden. Hierna bleven boa's in de buurt van het nest surveilleren, in de hoop dat ze de twee verdachten zouden vinden. Zij werden maandagavond gespot door een medewerker van de dierenambulance en aangehouden, meldt Omroep Brabant.

De politie kan nog niet zeggen wat er met de minderjarige jongens gebeurt; mogelijk worden zij naar Halt verwezen. De politie is nog op zoek naar filmpjes die de jongens van de mishandelingen zouden hebben gemaakt.

RTL Nieuws maakt melding van nog twee mishandelingen van dieren in Uden de afgelopen dagen. Twee jongens zouden de poten van een gans hebben gebroken, maar het is niet duidelijk of het hierbij om dezelfde verdachten gaat. Ook zou zondag een moedereend bekogeld zijn met stenen.

Een woordvoerder van dierenopvang De Maashorst in Schaijk, waar de nog levende kuikens heen zijn gebracht, spreekt tegen Omroep Brabant de hoop uit dat de nu aangehouden jongens als volwassenen kunnen worden berecht. "Ik vind hun acties niet kindwaardig", zegt ze. "Het liefst zou ik willen dat ze via het normale systeem worden gestraft, maar dat zit er niet in."