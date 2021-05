Reddingswerkers hebben een kleine walvis bevrijd die in een sluis van de rivier de Thames in het zuidwesten van de Britse hoofdstad Londen was komen vast te zitten, meldt de BBC. De reddingsoperatie begon rond 22.00 uur zondagavond en ongeveer vier uur later werd de walvis, vermoedelijk een dwergvinvis, naar een veiligere plek gebracht.

Een dierenarts bekijkt momenteel of het dier, dat verwondingen zou hebben opgelopen, sterk genoeg is om vrij te laten, aldus de Britse omroep.

BBC-journalist Matt Graveling tweette dat het leven van het dier "nog aan een zijden draadje" hangt. Volgens de Londense havenautoriteit, dat verantwoordelijk is voor de sluis, kwam het dier rond 19.00 uur (lokale tijd) vast te zitten. De BBC schrijft op zijn website dat het beest waarschijnlijk eerder op de dag enkele kilometers stroomopwaarts werd gespot.