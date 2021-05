De hond van oud-president Barack Obama, Bo, is zondag overleden na een gevecht met kanker, meldden de Obama's op sociale media.

Op Instagram lieten Barack en Michelle Obama weten erg verdrietig te zijn om het verlies van hun hond. De oud-president beschreef Bo als een "echte vriend en loyale metgezel".

"Hij tolereerde al het gedoe dat kwam kijken bij het leven in het Witte Huis, hij had een grote blaf maar beet niet, hield ervan in het zwembad te springen, was onverstoorbaar met kinderen, leefde voor de restjes rond de eettafel, en had waanzinnig haar", schreef Barack Obama.

Bo, een Portugese waterhond, werd aan de Obama's cadeau gedaan door Edward M. Kennedy. De voormalige senator voor de staat Massachusetts was een belangrijke supporter van Barack Obama's verkiezingscampagne in 2008 en had een hechte band met de familie.

De Obama's hebben inmiddels ook een andere hond, Sunny, die in augustus 2013 deel van de familie werd.