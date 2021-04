Hoewel de eerste eikenprocessierupsen dit jaar versneld uit het ei kwamen, zal het zeker tot de derde week van mei duren voordat de eerste nesten gevormd worden. De rupsen ontwikkelen dan ook hun brandharen die in juni voor overlast gaan zorgen. Dat vertelt insectendeskundige Silvia Hellingman woensdag in gesprek met NU.nl.

Dit jaar kwamen de eerste rupsen op 1 april al uit het ei. Dat was zo'n tien dagen sneller dan verwacht; de rupsen reageerden op de relatief hoge temperaturen van eind maart. Vervolgens kreeg Nederland te maken met een koude periode, waardoor het nog enige tijd duurde voordat in alle delen van het land eitjes uitkwamen.

Bovendien bewogen de al uitgekomen rupsen minder snel en ver dan normaal door het koele weer, waardoor hun ontwikkeling vertraagde. De rupsen bewogen zich bijvoorbeeld pas later naar bladeren om zich te voeden. Volgens Hellingman is het koele weer ook de reden dat de eerste nesten pas eind mei zichtbaar worden, enkele weken later dan aanvankelijk verwacht na de snelle start voor de rupsen.

Bestrijders van de eikenprocessierups kunnen de nesten wegzuigen voordat omwonenden overlast ervaren. Als brandharen van de rups zich via de lucht verspreiden, kan dat leiden tot gezondheidsklachten zoals jeukende bultjes.

Bij warm weer meer overlast, maar vooralsnog veel regen op komst

Hellingman stelt dat de hoeveelheid overlast deels af gaat hangen van het weer in de komende periode. "Bij droog en warm weer zoeken de rupsen lager in de boom beschutting van de stralende zon", legt ze uit. "Als er sprake is van regenachtig weer, kunnen zij hoger in de boom nesten vormen doordat de temperatuur er dan lager is." Die nesten hinderen mensen minder, vervolgt de insectendeskundige.

Volgens meteoroloog Diana Woei van Weerplaza is de kans groot dat de rupsen bovenin de boom nesten gaan vormen. "Vooralsnog zit droog en warm weer er niet in. Tot 12 mei is er op veel dagen kans op nattigheid. De gemiddelde temperatuur in mei van zo'n 16 tot 17 graden wordt de komende periode nog niet gehaald", aldus Woei. Mogelijk wordt het vanaf medio mei iets warmer, maar de weersvoorspellingen voor die periode zijn nog te onzeker.