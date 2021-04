Teken bijten kinderen vooral op het hoofd en in de nek en volwassenen voornamelijk op de benen. Dat melden het RIVM en de Wageningen University maandag op basis van onderzoek via Tekenradar.nl. Het is voor het eerst dat onderzoek is gedaan naar de plekken op het lichaam waar teken zich het vaakst vastbijten.

Teken gaan bij kinderen in 32 procent van de gevallen voor het hoofd en de nek, bij volwassenen is dat aandeel 3 procent. De beestjes kiezen bij volwassenen in meer dan de helft van de gevallen voor de benen. Bij kinderen gaat het om slechts een kwart van de gevallen.

De onderzoekers dachten aanvankelijk dat de geleedpotige parasieten voor warme en vochtige plekken van het lichaam zouden gaan, zoals rond de schaamstreek. Maar juist die plekken werden het minst gemeld, aldus het RIVM.

De tekenbeten in de huid rond de schaamstreek zijn wel gevaarlijker, omdat ze gemiddeld gezien later worden ontdekt en verwijderd. Daardoor neemt de kans op de ziekte van Lyme toe. Teken op armen en benen worden het snelst opgemerkt.

Het tekenseizoen is weer begonnen, zegt RIVM-onderzoeker Kees van den Wijngaard. "Dit jaar zagen we het aantal tekenbeetmeldingen half februari - tijdens een warmere periode - al iets oplopen. Ben je in het groen geweest? Controleer dan daarna je hele lichaam op tekenbeten."

Voor het onderzoek werden ruim tweeduizend meldingen geanalyseerd. Jaarlijks komen bij Tekenradar.nl bijna negenduizend meldingen over tekenbeten binnen. Vorig jaar werden de meeste beten gemeld in Gelderland en Flevoland. Een derde van alle tekenbeten lopen mensen thuis in de tuin op.

Ieder jaar worden anderhalf miljoen Nederlanders gebeten door een teek. Ruim 27.000 mensen lopen hierdoor de ziekte van Lyme op.