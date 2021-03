Vanaf zondag kunnen mensen via de website Beleef de Lente van Vogelbescherming Nederland kijken naar broedende visarenden in Nationaal Park De Biesbosch. De roofvogels kunnen volgens Staatsbosbeheer ieder moment terugkeren in het park na een overwintering in Afrika.

Sinds 2016 broeden de visarenden met succes in Nederland. Vorig jaar waren er drie broedpaartjes die ieder drie jongen kregen. Volgens de Vogelbescherming is De Biesbosch het enige natuurgebied in ons land waar de trekvogels broeden.

Staatsbosbeheer is blij met de webcam. "Dat je in Nederland kan genieten van visarenden is al uniek, maar dat je vanuit je huiskamer kunt meekijken in het nest, is natuurlijk geweldig", aldus boswachter Harm Blom. Naast de webcam zal de Vogelbescherming wekelijks blogs en fragmenten plaatsen op de website van beleefdelente.nl.

De webcam is opgehangen op de plek waar het broedgebied begon en waar al sinds het begin een Duits mannetje broedt. Die visarend werd in 2012 geringd in het Duitse Rogatz, op zo'n 550 kilometer van De Biesbosch.

Het Brabantse park is volgens natuurbeschermers een geschikte plaats voor de visarenden vanwege het zoetwatertijdengebied, waarbij er zowel sprake is van eb als vloed. In de ondiepe lagunes, geulen en slikplaten vangen de vogels grote voorns en brasems.

Naast de visarenden zijn ook tal van andere vogels te volgen via de webcams van de Vogelbescherming. Jaarlijks volgen honderdduizenden mensen de vogels tijdens het broedseizoen.