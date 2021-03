De wolvin die eerder deze maand op een provinciale weg in Ede werd doodgereden, was drachtig. Uit een sectie blijkt dat er acht embryo's in de buik van het dier zaten, meldt uitvoeringsorganisatie BIJ12 woensdag op basis van een tussenrapportage.

Het onderzoek is erop gericht de identiteit van de doodgereden wolf te vast te stellen. Op basis van de eerste resultaten denken de onderzoekers dat het zeer waarschijnlijk gaat om wolvin GW1729f. "Dit is aannemelijk vanwege de locatie van het voorval, het geslacht van de wolf en het feit dat het dier drachtig was", schrijven zij.

De wolvin was langer dan zes maanden op de Zuid-Veluwe en dit betekent dat zij zich daar officieel gevestigd had. Het beest had volgens BIJ12 kort voor haar dood gezelschap van een mannelijke wolf.

De wolvin werd op zaterdagochtend 6 maart bij het oversteken van de N224 aangereden door een auto. Het dier raakte zwaargewond en overleed kort na de aanrijding. Voor haar dood was ze in goede conditie.

De volledige uitslag van de sectie wordt in juni bekendgemaakt.