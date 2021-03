Een 32-jarige man en een dertigjarige vrouw uit het Drentse Hoogeveen zijn opgepakt voor het illegaal fokken van honden. Het duo heeft vermoedelijk zo'n 90.000 euro verdiend met de handel. De fokkerij is gesloten en het tweetal is woensdag verhoord, meldt de politie zaterdag.

De hondenfokkers, die opereerden vanuit een woning in Hoogeveen, worden ervan verdacht jarenlang zonder de juiste vergunning honden te hebben gefokt en te hebben verkocht aan particulieren, aldus de politie.

Verder blijkt volgens de politie dat de verdachten verschillende hondenrassen fokten. Zij hadden hier niet de juiste vergunning voor en ook hun huis was niet volgens de juiste eisen ingericht. Daarnaast hielden de twee geen administratie bij en verdienden ze op illegale wijze geld met het fokken.

De politie kwam de man en vrouw zo'n anderhalf jaar geleden op het spoor na een melding bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bij een controle bleek dat de hondenhokken niet aan de regels voldeden. In augustus 2019 werd een politieonderzoek geopend naar de hondenfokkerij.

Vraag naar honden hard gestegen in coronacrisis

Volgens de politie kan de illegale hondenhandel blijven bestaan zolang mensen dieren blijven kopen van deze criminele handelaren.

Henk Bosker, specialist dierenwelzijn bij de politie, adviseert mensen die een hond willen aanschaffen te controleren of de verkoper geregistreerd staat. Ook adviseert hij goed navraag te doen naar de herkomst van het dier en de puppychecklist te gebruiken. Ook kunnen hondenkopers hun huisdier laten keuren bij een dierenarts.

De NVWA merkt dat de vraag naar honden flink is toegenomen tijdens de coronacrisis. Ook het aanbod van illegale honden neemt daardoor toe. De NVWA zegt ook steeds meer signalen te krijgen dat verkopers aanbieden de hond thuis te bezorgen. De toezichthouder ontraadt met klem om in te stemmen met dit voorstel.

"Als de hond aan je deur wordt bezorgd of als je het diertje ergens op een parkeerterrein op moet halen, heb je nóg minder tijd om te controleren of alles klopt en krijg je dus nog makkelijker een pup mee die wellicht ziek is of niet de juiste papieren en vaccinaties heeft", aldus de NVWA.

Het is aan het Openbaar Ministerie om de Hoogeveense verdachten wel of niet te vervolgen.