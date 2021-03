Een vrouw in het Zeeuwse Middelburg is woensdagavond flink geschrokken toen ze in haar bed een slang aantrof. Het reptiel bleek zich te hebben verschanst onder haar hoofdkussen, meldt Stichting Dierenwelzijn Walcheren donderdag.

"Terwijl zij in haar bed nog even een boek lag te lezen, voelde zij een soort tinteling in haar rug en dat werd steeds meer", aldus de stichting. Tot haar grote schrik werden de tintelingen veroorzaakt door een slang.

Agenten konden volgens de stichting ter plekke inschatten dat het niet om een giftige slang ging. Een van de agenten wist het dier te vangen met een verfrollerstok en stopte het vervolgens in een doos.

De slang is opgevangen door de Zeeuwse stichting. Het gaat waarschijnlijk om een koren- of rattenslang. Het dier is waarschijnlijk ontsnapt. De stichting is op zoek naar de eigenaar van de slang.