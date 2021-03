De Universiteit Gent heeft zes honden opgeleid die kunnen worden gebruikt om te testen of mensen besmet zijn met het coronavirus, vertelde microbioloog Chris Callewaert in het radioprogramma De Wereld Vandaag van de Vlaamse zender VRT.

De resultaten die de honden behalen met het ruiken van het virus zijn accurater dan die van een sneltest. In 95 procent van de gevallen weten de honden het virus te traceren.

"De honden zijn perfect complementair met ander coronatesten, met het voordeel dat een coronahond heel snel en goedkoop een grote groep van mensen kan screenen", aldus Callewaert.

De speurhonden worden in een afgesloten ruimte geconfronteerd met stalen van geteste mensen. "Men neemt een staal af van onder de oksels, de nek of de armen. Men doet dat in een potje en die stalen worden aan de honden gegeven", legt de onderzoeker uit.

Honden ruiken de unieke reactiegeur van het immuunsysteem

Het menselijk immuunsysteem reageert met een zeer specifiek mengsel van moleculen op elk virus. Zo heeft de 'reactie' op het coronavirus een andere geur dan de reactie op het griepvirus. Volgens de Universiteit Gent kunnen de honden ook de Britse, de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse virusvariant traceren.

De honden hebben nog twee voordelen boven de sneltests. Bij een test met een coronahond is er al binnen één minuut een uitslag, waar een sneltest er tussen de tien en vijftien minuten over doet. Ook ligt de kostprijs lager: een test met een hond kost gemiddeld 1 euro, waar een sneltest al snel enkele tientjes kost.

69 Duitse supermarktketen start met verkoop van coronasneltests

'De mogelijkheden zijn eindeloos, van festival tot school'

Het is nog niet bekend waar de zes honden worden ingezet en of het project navolging krijgt, bijvoorbeeld in Nederland. "De mogelijkheden om de honden in te zetten zijn eindeloos", zegt Callewaert. "Op luchthavens, maar ook op muziekevenementen, bij festivals, op scholen en universiteiten - op elke plek waar grote groepen mensen samenkomen die het risico lopen elkaar te besmetten."

De dieren moeten de stalen nu nog in een afgesloten ruimte testen, maar moeten straks opgeleid worden om dat ook tussen de mensen te kunnen. "Dat vergt extra opleiding", legt de onderzoeker uit. "Niet alle honden zijn daarvoor geschikt. Sommige honden kunnen afgeleid worden en daardoor niet optimaal reageren."