Mensen hebben de rust verstoord van de wolf die zaterdag rond 11.00 uur bij Ede is doodgereden. Dat is de stellige overtuiging van directeur Teo Wams van Natuurmonumenten. Wams trekt die conclusie op basis van kennis over deze specifieke wolf die de organisatie heeft opgedaan.

"Met zekerheid is de rust van de wolvin in haar territorium verstoord", zegt Wams. Die verstoring moet volgens hem door mensen veroorzaakt zijn, "aangezien ze van andere diersoorten niets te duchten heeft".

De Universiteit Utrecht doet onderzoek naar de identiteit van de dode wolvin. Daaruit moet blijken of het gaat om het dier dat al langere tijd op het zuidelijke deel van de Veluwe leeft. Ook wordt onderzocht of het dier drachtig was.

Wams zegt dat het roofdier "zich kennelijk genoodzaakt" voelde om "op een onveilig tijdstip" te vluchten "naar een onveilige plek". Volledige zekerheid dat de wolf door mensen is opgeschrikt, heeft de natuurorganisatie niet.

Maar vanwege de kennis over de wolvin is Natuurmonumenten stellig. "De wolvin kende haar territorium op haar duimpje, wist waar wandelpaden lopen en waar verkeer is. Die plekken meed ze", aldus Wams.

"Ze wist: in mensengebied heb ik niets te zoeken en midden op de dag is het levensgevaarlijk om daar je snuit te laten zien. De wolvin beperkte haar leefgebied grotendeels tot het uitgestrekte rustgebied."

Steeds vaker mensen gezien in rustgebieden

In de laatste tijd betreden mensen steeds vaker die rustgebieden, waar geen paden zijn en waar niemand mag komen. Ze worden waargenomen door wildcamera's die in het gebied hangen.

"Afgelopen week zagen we verspreid door het hele rustgebied verzamelaars op zoek naar geweistangen die edelherten afwerpen. We zien hele gezinnen die zwaaiend naar de wildcamera op een dassenburcht staan", vertelt Wams.

Afgelopen weekend riepen meerdere natuurorganisaties op rekening te houden met de rust die soorten nodig hebben. De directeur van Natuurmonumenten doet die oproep nu opnieuw: "Respecteer de regels en respecteer daarmee de natuur."