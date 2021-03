Op een boerderij aan de Vreeweg in Nunspeet (Gelderland) zijn zaterdag ongeveer negentig varkens in een gierput gevallen. Een aantal van hen is overleden, zei een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De brandweer werd aan het eind van de middag gealarmeerd en was tot ongeveer 21.00 uur bezig de dieren te bevrijden.

Het is niet bekend waardoor de varkens in de gierput vielen.

Volgens de organisatie Animal Rights komen dit soort ongelukken geregeld voor, maar worden ze niet geregistreerd. De organisatie pleit er bij de overheid voor om dit soort incidenten te laten registeren.

Varkens verdrinken in eigen mest of stikken in gassen

Animal Rights stelt dat vaak slechte huisvesting de oorzaak is van dergelijke ongelukken. "Bij een stalverzakking zakt de vloer onder de poten van de dieren weg. Dit kan gebeuren als de vloer wordt aangetast door de zuren die vrijkomen uit de ontlasting van de dieren door achterstallig onderhoud."

Wanneer de dieren in de gierput terechtkomen, kunnen ze verdrinken in hun eigen mest of stikken in de gassen die er boven hangen, aldus de organisatie.