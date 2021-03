Onderzoekers hebben in de sluipwesp een nieuwe natuurlijke vijand van de eikenprocessierups ontdekt in Nederland. Dat meldt het Kenniscentrum Eikenprocessierups vrijdag op Nature Today.

De deskundigen troffen in de eitjes van eikenprocessierupsen larven aan van sluipwespen. De sluipwesp is een parasiet die zijn eitjes legt in de eitjes van een ander insect. De vondst is uniek, aldus het kenniscentrum. De parasiet is eerder wel aangetroffen bij dennenprocessierupsen.

Andere natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zijn onder meer koolmezen en pimpelmezen, boomklevers en koekoeken.

Om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de eikenprocessierups verzamelen onderzoekers jaarlijks rond deze tijd eipakketjes van de insecten. De geparasiteerde eitjes zijn aangetroffen in een natuurgebied, waarvan de locatie nog niet bekend is gemaakt.

Het is nog onbekend hoe wijdverspreid de eitjes met sluipwespen zijn in Nederland. Het kenniscentrum gaat dit de komende tijd onderzoeken.

Rupsen kruipen in april uit ei

De eerste processierupsen kruipen naar verwachting rond 10 april uit het ei. Het duurt vervolgens tot de zomer totdat de dieren hun kenmerkende brandharen ontwikkelen die mensen zo'n jeuk kunnen bezorgen.

Overigens verwachten de onderzoekers niet dat de ontdekking van de sluipwesp een grote rol zal spelen in de bestrijding van de rupsen. Ook niet als meer sluipwespen zich in de eitjes van eikenprocessierupsen gaan nestelen. "Een natuurlijke vijand roeit namelijk nooit zijn eigen voedselbron uit", aldus het kenniscentrum.

Land- en tuinbouwbedrijven gebruiken sluipwespen al jaren als vorm van biologische ziektebestrijding bij planten, zoals tegen bladluizen en de witte vlieg.