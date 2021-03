De twee chimpansees die in november vorig jaar ontsnapten uit hun verblijf in DierenPark Amersfoort vielen medewerkers van de dierentuin aan. In de ontstane noodsituatie zou verdoven te veel tijd hebben gekost, en daarom was er geen andere optie dan de dieren dood te schieten, concluderen externe onderzoekers die het incident in het dierenpark tegen het licht hebben gehouden.

Door een menselijke fout ontsnapten op 3 november twee chimpansees uit hun verblijf in de Amersfoortse dierentuin. Het dierenpark moest al snel beslissen om beide chimpansees dood te schieten.

"Een van de meest ingrijpende momenten in de geschiedenis van het park. Ontzettend veel verdriet", aldus het Amersfoortse park. De dierentuin vroeg het externe incidentenonderzoeksbureau Intergo om een onderzoek, om daarvan te kunnen leren.

Volgens de onderzoekers kwamen de ontsnapte apen vrijwel meteen in contact met bezoekers. Die werden heel snel naar een gebouw in het park gedirigeerd. Er vielen geen gewonden.

"Het was een levensgevaarlijke situatie", aldus de onderzoekers. Gebruik van een vuurwapen was "de enige en juiste interventie". Verdoven zou te lang hebben geduurd, en het vangen van de apen onder een net of het taseren van de dieren zou te gevaarlijk zijn geweest, omdat medewerkers daarvoor te dicht bij de dieren moesten komen.

58 DierenPark Amersfoort ontruimd na ontsnapping chimpansees

'Neem maatregelen over het veiliger afsluiten van hokken'

De onderzoekers adviseren het dierenpark om maatregelen te nemen zodat het afsluiten van hokken veiliger verloopt. Er worden fysieke handelingen toegevoegd, zodat de ene handeling pas kan plaatsvinden als de andere succesvol is uitgevoerd. Op die manier wordt de kans dat een deur niet goed dicht is kleiner. DierenPark Amersfoort neemt die adviezen over.

Het park werkt aan een passende herdenkingsplek voor de doodgeschoten chimpansees, die Mike en Karibuna heetten. Mike was de oudste chimpansee in Amersfoort en woonde daar al meer dan vijftig jaar. Hij gold als een icoon voor het park.

Chimpansee Kumi heeft de leidersrol over de groep dieren overgenomen van Karibuna. Volgens het dierenpark is de rust en de harmonie in de groep ondertussen goed hersteld.