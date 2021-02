De woede van dierenrechtenorganisaties groeit over een schip met bijna achttienhonderd koeien dat al ruim twee maanden op zee dobbert. De ElBeik voer van Spanje naar Turkije, een reis van negen dagen, maar mag niet aanmeren omdat de dieren mogelijk het blauwtongvirus bij zich dragen.

De dieren mochten van de Turken niet van boord. Volgens The Guardian heeft de eigenaar van het schip inmiddels geprobeerd in Libië en Egypte een andere koper te vinden, maar dit is niet gelukt.

De dieren zijn al ruim twee maanden niet van het schip af geweest. Veel Europese dierenrechtenorganisaties maken zich woest over de gang van zaken en zeggen dat de koeien in "de hel verkeren". Het is onduidelijk hoeveel dieren inmiddels zijn overleden door de hitte, de uitputting en de stress.

De boot ligt momenteel in de haven van Famagusta, een stad aan de oostkust van Cyprus nabij de grens met Republiek Cyprus.

Een ander schip met koeien keerde terug naar Spanje

De ElBeik is niet het enige schip in deze situatie. Ook de Karim Allah vertrok op 18 december uit Spanje, met 895 dieren aan boord. Dit schip kwam eerder deze week na twee maanden varen weer terug in de haven van Cartagena. Onderweg zouden 22 koeien zijn gestorven; deze zijn in stukken gehakt en overboord gegooid.

Volgens The Guardian wil de Spaanse overheid de dieren op de Karim Allah afmaken. Zij zouden in slechte conditie zijn en niet meer vervoerd kunnen worden. Het zou een risico zijn de dieren aan land te laten vanwege ziektes die zij inmiddels met zich mee kunnen dragen.

Dierenrechtenorganisaties willen einde van vervoer per schip

Een eigenaar van de rederij laat aan The Guardian weten hier protest tegen aan te tekenen. Ze zouden binnenkort van boord worden gehaald. Een woordvoerder zegt dat het aantal slachtoffers onder de koeien "binnen de wettelijke limieten valt". De boot is van een Libanese rederij en de dieren zijn bezit van een andere partij.

Dierenrechtenorganisaties in meerdere Europese landen, zoals de Animal Welfare Foundation en Igualdad Animal, roepen de Europese Unie op het vervoer van dieren per schip te verbieden. De Partij voor de Dieren probeer hier in Europees verband al langer werk van te maken.

Binnen de EU werden in 2020 iets meer dan een miljoen levende runderen vervoerd. De helft hiervan werd per schip verplaatst, vooral naar het Midden-Oosten.