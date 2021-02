Wageningen University heeft na een oproep om dode steekmuggen op te sturen zeker zesduizend enveloppen met muggen ontvangen. Wie een mug doodsloeg, kon die sinds 16 februari opsturen naar de universiteit voor onderzoek. Vanwege het overweldigende aantal ingestuurde steekmuggen is de actie, die tot en met 16 maart zou duren, nu stopgezet.

"Het is heel bijzonder om zoveel respons te ontvangen", zegt muggenonderzoeker Sander Koenraadt.

Tot verbazing van Koenraadt kwamen er postzakken vol enveloppen met muggen binnen. "Soms kwamen de muggen begeleid met een leuke boodschap zoals, veel succes ermee, ik hoef hem niet terug." De onderzoekers hadden niet verwacht dat zoveel mensen zouden meedoen, vooral niet in februari. "Iedereen associeert muggen toch met de zomer, al wisten we natuurlijk dat sommige muggen actief blijven in de winter."

De ingestuurde muggen komen uit heel Nederland. Daardoor hebben de wetenschappers genoeg informatie voor hun onderzoek. Eerst gaan zij controleren of het wel om steekmuggen gaat en dan zal worden onderzocht welke mug in de enveloppe zit. "Er zitten ook andere insecten tussen, ik denk dat 80 procent een steekmug is."

De wetenschappers willen weten welke steekmuggen overlast veroorzaken in de winter en waar ze vooral rondvliegen. Ook zijn ze benieuwd bij welke andere dieren de muggen bloed drinken en of deze steekmuggen ziekteverwekkers bij zich hebben.

Dode muggen hoeven dus niet meer op de post, maar muggenoverlast kan nog wel worden doorgeven op muggenradar.nl. De onderzoekers zijn van plan volgend jaar weer een oproep te doen.