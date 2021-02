Een man in Los Angeles is deze week herenigd met een kat die vijftien jaar geleden wegliep en niet meer terugkwam. Het dier was gechipt, waardoor vaststaat dat het om dezelfde kat gaat.

"Ik was bang dat Brandy was gedood door een coyote of aangereden door een auto, maar hoopte dat iemand anders haar van de straat had gehaald en voor haar zorgde. Ik vermoed dat het laatste is gebeurd, zonder dat gecheckt is of ze een chip had", vertelt baasje Charles in gesprek met AP.

Hij had Brandy in 2005 geadopteerd toen de kitten twee maanden jong was. Enkele maanden later zou ze spoorloos zijn verdwenen, toen ze een nachtelijk rondje in de tuin wilde wandelen.

Charles reed aanvankelijk vele kilometers om zijn kat te zoeken en bezocht talloze dierenasiels, zonder succes. Later besloot hij het hoofdstuk af te sluiten en adopteerde hij twee jonge katten. Tevens verhuisde hij en veranderde hij het nummer van zijn thuistelefoon.

Zijn mobiele nummer die bij de microchip gemeld stond, bleef echter ongewijzigd, waardoor het asiel hem kon opsporen. "Ik was sceptisch en dacht dat het om een fout ging, maar de microchips liegen niet", citeert AP hem.

Kat was zwaar ondervoed met veel te lange nagels

Brandy was hevig ondervoed en woog ongeveer hetzelfde als toen ze een kitten was. Daarnaast waren haar nagels dusdanig lang dat ze haar poten konden verwonden.

Volgens Charles spint Brandy weer als voorheen, maar is ze - niet geheel verrassend - minder energiek dan ze eerst was. "Ik stortte in toen ik haar terugkreeg omdat ik dacht aan alle jaren die ik heb verloren met haar."

Overigens leeft Brandy momenteel niet bij de Amerikaan omdat Charles zijn eenkamerappartement te klein vond voor drie katten. Brandy is daarom ondergebracht bij zijn zus, die in de nabije omgeving zou wonen. "Ik ga haar vaak opzoeken", belooft Charles.