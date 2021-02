Bij de jaarlijkse mollentelling van de Zoogdiervereniging zijn vorige week ruim 53.000 molshopen gevonden. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar: toen ging het om ongeveer 50.000 molshopen, meldt de organisatie donderdag op Nature Today.

Het ging in de meeste gevallen om molshopen, maar er werd ook een enkele dode mol gemeld. Om hoeveel mollen het gaat is niet te zeggen, stelt de organisatie, omdat één mol tientallen hopen kan maken.

De Zoogdiervereniging wil met de data meer inzicht krijgen in het graafgedrag en het leefgebied van de mol, vooral in stedelijk gebied. Het dier komt eigenlijk overal in Nederland voor, behalve op de Waddeneilanden, waar ook dit jaar geen meldingen vandaan kwamen.

Van vorige week zaterdag tot afgelopen zondag konden mensen hun waarnemingen doorgeven via het speciale mollenmeldpunt van Waarneming.nl, via de site van Jaarrond Tuintelling of via Telmee.nl. Normaal gesproken duurt de telling een weekend, maar vanwege de vele sneeuw en het hoogwater werd besloten dat de hele week geteld mocht worden. Dat de telling werd verlengd, is volgens de organisatie niet echt terug te zien in de cijfers.

In de laatste dagen van de actie - eind vorige week dus - was er een duidelijke piek in het aantal waarnemingen te zien. Waarschijnlijk gingen toen veel mensen eropuit vanwege het zachte lenteweer en het smelten van de sneeuw, aldus de Zoogdiervereniging.