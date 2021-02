De provincie Limburg heeft in Roermond vier dassen weggehaald uit een dassenburcht onder de televisietoren. De laatste drie werden zaterdag gevangen en weggebracht, een vierde was eerder al gevangen. Daarmee kan op het terrein worden begonnen met woningbouw, maakt de provincie zaterdagavond bekend.

Nadat zaterdagochtend een vrouwtjesdas was gevangen in een natuurstrook bij de televisietoren in Roermond, werden er nog twee jonge dasjes gevonden.

Die bleken bij het eerder zaterdag gevangen vrouwtje te horen. Ze zijn met hun moeder herenigd in een dierenopvang in Opglabbeek (België), maakte de provincie Limburg zaterdagavond bekend.

Vader das was eerder al in een val gelopen en naar Opglabbeek gebracht. De vier dassen blijven daar nog even, laat de provincie weten. Uiteindelijk gaan ze naar een pas aangelegde kunstmatige dassenburcht in Vlodrop, niet ver van Roermond.

Wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk. Aanvankelijk zouden de twee volwassen dassen daar zaterdagavond heen gaan, maar toen waren de twee jonkies nog niet gevonden.

Toch geen derde das in de burcht

Eerder zaterdag dacht de provincie dat er nog een derde das moest zijn in het gebied, de moeder van de twee kleintjes. Maar tegen de avond werd duidelijk dat die moeder de das was die eerder zaterdag gevangen was. Na uitgebreid burchtonderzoek concludeerde de provincie dat er geen derde das in de burcht zit.

De das is een beschermde diersoort. De dassen moesten weg uit het gebied bij de Hambeek in Roermond om plaats te maken voor woningbouw. Statenlid Pascale Plusquin van de Limburgse fractie van de Partij voor de Dieren nam zaterdag de situatie in Roermond in ogenschouw. Ze zei het "diep treurig" te vinden dat de provincie ontheffing heeft verleend voor het vangen en verhuizen van de dassen.

Die ontheffing was nodig omdat dassen eigenlijk niet verplaatst mogen worden tijdens de paar- en zoogtijd, die nu gaande is.

Een medewerker van natuurorganisatie IVN Roermond, die ook ter plaatse kwam kijken, had geen goed woord over voor de handelwijze van de provincie. Hij vreest dat de dassen zodra ze naar Vlodrop zijn verplaatst, in gevecht raken met een enkele dassen die daar al wonen.

De pas gebouwde kunstburcht voor de nu gevangen dassen ligt in Vlodrop op het territorium van een bestaande dassenburcht, aldus de medewerker van IVN Roermond. "Ze kunnen hier onmogelijk naartoe gebracht worden", zei hij.