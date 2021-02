Onder de televisietoren in Roermond zitten mogelijk meer dassen dan tot nog toe werd aangenomen, zo laat de provincie Limburg zaterdagmiddag weten na het vinden van twee jonge dassen in het gebied aan de Hambeek.

Eerder zaterdag werd daar een vrouwtjesdas gevangen, die naar de dierenopvang in het Belgische Opglabbeek werd gebracht. Daar verbleef al een eerder gevangen das. De provincie dacht dat dit de laatste das was, maar nu blijken er jonge dassen in de burcht te leven.

"De jongen zijn voor zover nu bekend niet van de eerder vandaag gevangen vrouwtjesdas. Dat zou betekenen dat er nog een andere vrouwtjesdas in of om de burcht verblijft", aldus de provincie in een persbericht.

De das is een beschermde diersoort. Statenlid Pascale Plusquin van de Limburgse fractie van de Partij voor de Dieren nam zaterdag de situatie in Roermond in ogenschouw. Ze zei het "diep treurig" te vinden dat de provincie ontheffing heeft verleend voor het vangen en verhuizen van de dassen.

Een medewerker van de natuurorganisatie IVN Roermond, die ook ter plaatse kwam kijken, had geen goed woord over voor de handelwijze van de provincie. Hij vreest dat de dassen zodra ze naar Vlodrop zijn verplaatst, in gevecht raken met een enkele dassen die daar al wonen.

Zolang de derde das niet gevonden is, kan de schop voor de geplande woningbouw ter plaatse niet de grond in, bevestigde een woordvoerder van de provincie zaterdag.