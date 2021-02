De provincie Limburg heeft zaterdagochtend de tweede en laatste das gevangen uit een dassenburcht aan de Hambeek in Roermond, onder de televisietoren van deze plaats. De provincie had al een das gevonden op dezelfde plek. Beide dieren worden naar een kunstburcht in Vlodrop gebracht, nabij de Duitse grens.

Door de dassen weg te halen uit hun burcht wil de provincie woningbouw nabij de toren mogelijk maken. Volgens de provincie gaan de dassen bij flats op zoek naar voedsel en brengt deze oversteek hen in gevaar, omdat ze doodgereden kunnen worden.

Een aantal natuurorganisaties is woedend, omdat de dassen uitgerekend in de paartijd zijn gevangen. De provincie verleende daar een ontheffing voor.

De das is een beschermde diersoort. Volgens een medewerker van de dierenopvang in het Belgische Opglabbeek, waar beide dieren tijdelijk worden opgevangen, verkeren de dassen in goede gezondheid. Het zaterdag gevangen vrouwtje is volgens hem niet drachtig.