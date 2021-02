Tijdens een inspectie bij een hondenfokker in Limburg hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dinsdag een grote hoeveelheid verwaarloosde honden aangetroffen. Van de circa 120 honden en puppy's werden de 79 dieren die er het slechts aan toe waren, direct weggehaald bij de fokker.

Volgens de NVWA verbleven de honden in te kleine buitenverblijven en onverwarmde bijgebouwen en schuurtjes. Ook werden de dieren niet goed verzorgd. "Inspecteurs zagen bijvoorbeeld ook een hond met bijtwonden rondlopen die niet was verzorgd door een dierenarts", aldus de NVWA.

De tientallen dieren die de NVWA-inspecteurs samen met de dierenpolitie en een inspecteur van de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) in bewaring hebben laten nemen, zijn op kosten van de fokker overgebracht naar een locatie waar ze de juiste zorg kunnen krijgen.

De fokker heeft een proces-verbaal gekregen. Hij kan binnenkort opnieuw bezoek van de inspecteurs verwachten. Zij zullen dan controleren of de leefomstandigheden van de achtergebleven honden zijn verbeterd.

"Vaak is het ook het grote aantal dieren waardoor er niet goed voor gezorgd kan worden", legt een woordvoerder van de NVWA aan NU.nl uit. "Daarom zijn de dieren waar het 't slechtst mee ging in bewaring genomen. De dieren die wel gezond zijn, zijn er nog en de fokker moet ervoor zorgen dat die op een goede manier gehouden worden. De controle daarvan volgt op korte termijn."

Begin februari troffen inspecteurs van de LID tientallen verwaarloosde honden bij een vrouw in Twente aan. Ze was al eerder gewaarschuwd, omdat ze 25 honden onder slechte leefomstandigheden in haar woning hield. Tijdens de hercontrole bleek ze nog meer honden in huis te hebben gehaald. In totaal werden 61 dieren in beslag genomen.