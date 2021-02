De provincie Limburg gaat twee dassen die zich in Roermond begeven, verplaatsen naar het naburige Vlodrop aan de Duitse grens, waar een kunstburcht is gebouwd. Natuurorganisaties zijn boos over de gang van zaken, omdat een van de dassen mogelijk zwanger is of al heeft geworpen.

Als de das verplaatst wordt, zou dat de dood van de jongen kunnen betekenen, zo zei stichting Das&Boom eerder tegen 1Limburg.

Een van de dassen, een mannetje, is al gevangen en naar een opvang gebracht. De andere das moet nog opgespoord en gevangen worden.

Beide dassen hadden hun onderkomen vlak bij de tv-toren in de wijk 't Ham. In die buurt wordt gebouwd. Volgens de provincie gaan de dassen bij flats op zoek naar voedsel en brengt deze oversteek hen in gevaar, omdat ze doodgereden kunnen worden.