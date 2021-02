In de Russische stad Dzjerzjinsk zijn zwerfhonden met een blauw uitgeslagen vacht opgedoken, meldt de Russische staatsomroep RIA donderdag. Mogelijk zijn de vachten van de dieren gekleurd door chemicaliën afkomstig van een gesloten lokale plexiglasfabriek.

De honden zijn gezien in de omgeving van de fabriek. Een manager van het bedrijf laat weten dat de dieren mogelijk in een van de gebouwen in aanraking zijn gekomen met kopersulfaat, wat in hun vacht is blijven hangen.

"Wij kunnen niet de kosten dragen voor het vangen en steriliseren van deze zwerfdieren", aldus de manager. Het bedrijf ging in 2015 failliet en sindsdien lopen er veel wilde dieren over het terrein.

Lokale autoriteiten willen met de voormalige eigenaren in overleg om de dieren te vangen en ze te wassen. Dierenactivisten uit de omgeving denken dat de gezondheid van de honden niet in gevaar is.