De overlast van loslopende honden in de natuur was vorig jaar een stuk groter dan voorgaande jaren. Dat blijkt donderdag uit cijfers van Staatsbosbeheer die zijn opgevraagd door NU.nl. De stijging is een gevolg van de coronacrisis: mensen gingen in 2020 veel meer de natuur in. Loslopende honden veroorzaken veel onrust bij reeën en zwijnen, vertelt woordvoerder Marcel van Dun.

Staatsbosbeheer registreerde vorig jaar 3.324 meldingen van niet-aangelijnde honden op plekken waar dit niet toegestaan was. Dat zijn ruim twaalfhonderd meldingen meer dan in 2019. Bij deze meldingen zaten ook gevallen van honden die achter wilde dieren aanzaten.

Voor deze overtredingen gaven boswachters van Staatsbosbeheer in 2020 in totaal 1.111 waarschuwingen aan hondeneigenaren. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal reprimandes in 2019 (670) en in 2018 (674).

Toch leidden de overtredingen relatief minder vaak dan bijvoorbeeld in 2018 tot een bekeuring. Vorig jaar schreven boswachters 831 bekeuringen uit wegens het overtreden van het aanlijnverbod, terwijl hiervoor in 2018 719 boetes werden gegeven. In 2019 gingen 592 hondenbaasjes op de bon.

Overlast van loslopende honden in de natuur

'Honden hebben toch dat jachtinstinct'

Hoewel mensen zelf ook weleens van de paden afwijken, wordt de belangrijkste onrust bij wilde dieren veroorzaakt door loslopende honden, legt Van Dun uit. "Honden hebben toch dat jachtinstinct, gaan rondrennen en jagen soms reeën op, die alle kanten opschieten."

De overlast vindt overal waar Staatsbosbeheer gebieden beheert, plaats. In het Gelderse Lunteren, gelegen op de Veluwe, kwam het de afgelopen weken al twee keer voor dat een wild zwijn een woonwijk invluchtte. Waarschijnlijk opgejaagd door een hond, sprak een boswachter tegen Omroep Gelderland.

Juist die "onverwachte bewegingen" in het bos zorgen volgens Van Dun voor verstoring. "Zeker in deze tijd, nu het erg koud is, hebben de dieren echt geen energie om op de vlucht te slaan voor een loslopende hond." Ook wijst hij op het broedseizoen dat eraan komt. "Met name vogels die op de grond broeden, hebben rust nodig."

'Er staan genoeg bordjes'

Wie zijn hond los laat lopen op plekken waar dit niet mag, riskeert een boete van bijna 100 euro. "Maar we zijn vooral een gastheer, dus spreken we mensen eerst op hun gedrag aan en geven we een waarschuwing", aldus Van Dun.

Vaak zeggen mensen niet te weten van het aanlijnverbod, horen boswachters, maar volgens Van Dun staan er overal genoeg bordjes die natuurliefhebbers hierop wijzen. Bovendien zijn er voldoende plekken in de natuur waar de hond wel los mag, stelt hij.