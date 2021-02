De Boliviaanse regering heeft een groep experts gestuurd naar de zuidelijke provincie Tarija om de dood te onderzoeken van 35 zeldzame andescondors. De autoriteiten vrezen dat de aasgieren zijn vergiftigd, meldt de BBC.

Andescondors zijn aaseters en eten voornamelijk karkassen van dode dieren. De regering vermoedt dat de gieren een vergiftigd karkas hebben gegeten en daarna zijn gestorven.

In de buurt waar de dode andescondors werden aangetroffen lag een dode geit. Ook drie dode honden zijn daar gevonden. Het is onduidelijk of er opzet in het spel is en of de andescondors ook het doelwit waren. Dat wordt nu onderzocht.

Het is de grootste vondst van dode andescondors in Bolivia ooit. In december werd het bedreigingsniveau van de andescondor nog verhoogd van 'kwetsbaar' naar 'bijna bedreigd'. Naar schatting leven er nog ongeveer 6.700 in het Andesgebergte in Zuid-Amerika.

De andescondor is een van de grootste vogelsoorten ter wereld en kan een spanwijdte bereiken van wel 3,5 meter.