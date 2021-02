De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de dierenpolitie Twente hebben begin februari 61 honden van meerdere kleine rassen uit een Twentse woning gehaald, meldt de Dierenbescherming maandag. De vrouw die de honden in haar bezit had, was al eens eerder gewaarschuwd omdat ze 25 kleine honden onder slechte leefomstandigheden in huis hield.

De inspectie kwam afgelopen woensdag langs voor een hercontrole, waarbij bleek dat de vrouw nog meer honden in huis had genomen. De leefomstandigheden in haar woning waren verergerd. De dieren zaten in kleine donkere ruimtes en hun vacht was vervuild. De vloer was bezaaid met uitwerpselen.

Toen de inspecteurs langskwamen, probeerde de vrouw nog een aantal honden in kastjes te verstoppen. Deze dieren werden alsnog gevonden en in beslag genomen. De inspectie vond ook vier vogels in vervuilde kooien.

Alle dieren zijn met toestemming van de officier van justitie in beslag genomen en naar een opvangadres gebracht. Een dierenarts gaat zich over de dieren ontfermen, zodat ze de juiste zorg kunnen krijgen.

De politie en de LID hebben een proces verbaal opgemaakt, waarna het Openbaar Ministerie (OM) de zaak verder af zal handelen.