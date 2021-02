Groene zeeschildpadden worden agressief naar soortgenoten en mensen door toeristen die de van nature zo kalme dieren bijvoeren. Dat hebben wetenschappers van Wageningen University & Research (WUR) ontdekt. Volgens de onderzoekers brengen mensen daardoor schade toe aan de populatie van de bedreigde diersoort.

Om tot hun bevindingen te komen, plaatsten de onderzoekers kleine met een gps-systeem uitgeruste cameraatjes op de ruggen van de schildpadden in de Bahama's. Op die beelden was onder meer te zien dat toeristen de schildpadden - die normaal alleen zeegras eten - grote porties inktvis voerden.

De wetenschappers berekenden dat de schildpadden door het bijvoeren bijna zes keer minder zeegras aten wanneer toeristen in de buurt waren. Hierdoor werden de dieren niet alleen tam, maar op termijn ook afhankelijk van vlees en vis, terwijl deze voedselbronnen lang niet altijd voorradig zijn.

Behalve de aanpassing in het dieet, ontdekten de onderzoekers ook een verandering in het gedrag bij de schildpadden. Zo vertoonden ze agressief gedrag naar elkaar en naar toeristen. "Waarschijnlijk verwarden de dieren handen of vingers met voedsel", zegt hoofdonderzoeker Fee Smulders.

Tamme schildpadden kwetsbaar voor stropers

Daarbij baart het de onderzoekers zorgen dat de schildpadden doelbewust op boten en mensen af zwemmen. "Het is niet gunstig dat de dieren zo tam zijn. Dat vergroot de kans op verwondingen door bijvoorbeeld bootschroeven en maakt de dieren kwetsbaar voor stropers", aldus Smulders.

Behalve de groene zeeschildpad kregen ook de bedreigde dikkopschildpad en de karetschildpad regelmatig traktaties van toeristen. De wetenschappers vermoeden daarom dat de verandering van dieet en gedrag bij veel meer zeeschildpadden voorkomt.

De onderzoekers willen met hun studie aantonen hoe schadelijk het bijvoeren van schildpadden is. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Global Ecology and Conservation.