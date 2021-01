De Nationale Tuinvogeltelling heeft tijdens de lockdown een recordaantal deelnemers getrokken. Bijna 170.000 mensen hebben dit weekend in dertig aaneengesloten minuten alle vogels in de tuin of op het balkon geteld, meldt de Vogelbescherming zondag.

Het aantal deelnemers is veel groter dan vorig jaar. In 2020 deden bijna 91.000 mensen mee aan de jaarlijkse telling. Ook toen was er sprake van een recordaantal deelnemers.

Volgens de organisatie bevestigt het aantal deelnemers het beeld dat vogels kijken tijdens de coronapandemie flink populairder is geworden. Het nieuwe record kan overigens nog verder oplopen, omdat deelnemers hun bevindingen nog tot maandag 12.00 uur kunnen insturen via de site van de Vogelbescherming.

Doordat er meer mensen meededen aan de telling, werden ook meer vogels geteld. Deze teller staat momenteel op ruim 2,3 miljoen. Vorig jaar werden anderhalf miljoen vogels waargenomen. De huismus is dit jaar het vaakst geteld, gevolgd door de koolmees en pimpelmees. Daarmee blijft de top drie van vorig jaar ongewijzigd.

De deelnemers zagen gemiddeld negentien vogels, terwijl het er vorig jaar nog dertig waren. Dat heeft volgens de Vogelbescherming te maken met het zachtere winterweer van de afgelopen periode. "Veel vogels verblijven nog in bossen en weilanden, waar nog voldoende voedsel beschikbaar is", klinkt de uitleg.

Voorlopige top tien 1. huismus

2. koolmees

3. pimpelmees

4. merel

5. vink

6. kauw

7. roodborst

8. ekster

9. houtduif

10. Turkse tortel