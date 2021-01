Het aantal haaien en roggen in oceanen is sinds 1970 met 71 procent afgenomen, zo berekenden onderzoekers in woensdag gepubliceerd onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Meer dan de helft van alle 31 soorten haaien en roggen blijkt daarnaast met uitsterven te worden bedreigd. Het team van internationale onderzoekers wijt dit volledig aan overbevissing.

Voor het onderzoek analyseerden de wetenschappers data van de haaien- en roggenpopulatie in de Atlantische, Indische en Grote Oceaan in de periode 1970 tot en met 2018. Ze zagen onder meer dat de populatie van de oceanische witpunthaai in die periode met zo'n 75 procent is afgenomen. De kortvinmakreelhaaipopulatie slonk met 40 procent.

De grote afname is volgens de onderzoekers volledig te wijten aan overbevissing. In het geanalyseerde tijdsbestek zagen de wetenschappers de druk van de visserij op de oceanen ook flink toenemen; zo verdubbelde de langelijnvisserij, een visserstechniek die berucht is om de grote hoeveelheid bijvangsten.

Naast dat de haaien en roggen vaker als bijvangst werden gevangen, nam ook de gerichte vraag naar de dieren toe. De wetenschappers zagen de vraag naar bijvoorbeeld het vlees en de vinnen van de dieren in de onderzochte periode flink stijgen.

'Internationale maatregelen nodig om populatie te herstellen'

De mate waarin de dieren zich voortplanten, kan al jarenlang niet opwegen tegen de mate waarin ze worden gevangen, concluderen de onderzoekers. Haaien en roggen produceren relatief weinig nakomelingen en groeien ook niet snel.

Daarom moeten op internationaal niveau maatregelen worden getroffen om de populatie te herstellen, schrijven de onderzoekers. Een oplossing is het verbieden van vissen op zogenaamde 'hotspots', waar veel haaien en roggen leven. Daarnaast zou moeten worden gekeken naar hoe de overlevingskans van de als bijvangst gevangen dieren kan worden vergroot.

Het is overigens niet de eerste keer dat wetenschappers aan de bel trekken over de situatie rondom de zeedieren. De wetenschappers zeggen met dit onderzoek voor het eerst al deze zorgen te hebben samengebracht in één groot internationaal onderzoek.